Video | Elezioni Regionali: Il primo Presidente Bassetti con Gori: «E' il profilo giusto per cambiare la Lombardia»

L'89enne imprenditore, politico ed ex atleta internazionale si è schierato al fianco dell'attuale sindaco di Bergamo, accolto da un grande applauso al ristorante "Il Fiume" di San Giovanni

La lunga serata lecchese di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato alla poltrona di Governatore della Regione Lombardia alle prossime elezioni del 4 marzo, è stata anticipata dal momento di Piero Bassetti, primo Presidente dell'istituzione regionale, tenutosi al ristorante "Il Fiume" nel quartiere di San Giovanni. L'ex atleta internazionale, imprenditore, scrittore e politico ha detto la sua sulla campagna elettorale («devo dire deludente») e sulla scelta di affidare a Gori la figura di candidato del centrosinistra,

Al fianco dell'89enne anche Corrado Valsecchi, assessore del comune di Lecco, Raffaele Grega, Giulio Ceppi, Dorina Zucchi e Giovanna Rotondo, ovvero i quattro lecchesi candidati nella lista civica "Gori Presidente".

Proprio Giorgio Gori si è affacciato a San Giovanni prima di recarsi in Sala "Don Ticozzi" per l'incontro pubblico con la cittadinanza. Rapido il suo commento: «A Lecco c'è un civismo importante, è una realta strettamente collegata a quella bergamasca per storia e tradizione. Certo, mi piacerebbe poterci arrivare prima, in questa città, mi piacerebbe che fossero collegate in un modo più rapido rispetto a quella attuale.»