Elezioni in diretta. Affluenza superiore al 60%, code ai seggi

E' in corso dalle ore 7 e rimarrà aperta fino alle ore 23 di domenica 4 marzo la possibilità di votare per eleggere il Parlamento e il consiglio di Regione Lombardia. I lecchesi sono chiamati a dare la propria preferenza nel corso del lungo election day.

Stando ai dati (non ufficiali, ndr) diffusi poco dopo mezzogiorno, l'affluenza alle urne in Provincia di Lecco si attesta al 22% (21,33% nel capoluogo); per le Regionali, il dato provinciale si fissa intorno al 21,20% (86 comuni su 86, 57.889 su 272.969 elettori, 19,92% su scala regionale). I nuovi dati, forniti da Eligendo, portale realizzato a cura della direzione centrale dei Servizi elettorali del ministero, alle ore 19, fissano l'affluenza lecchese a quota 64,12% (62,49% nel capoluogo) per quanto riguarda le Politiche e a 61,67% (59,68% nella sola Lecco) per le elezioni Regionali. Il nuovo dato verrà fornito alle 23, orario in cui si chiuderà la consultazione.

Nel 2013 votò il 79,60% degli aventi diritto in Provincia di Lecco (208.042 votanti su 261.350 elettori).

Fuori da gran parte dei seggi si sono composte delle lunghe code, determinate dal fatto che la procedura di votazione prevede la rimozione del tagliando antifrode, novità introdotta per questa tornata.