Elezioni in diretta. Vincono i candidati del centrodestra, crolla il Pd. Fontana in vantaggio

Si è chiusa alle ore 23 di domenica 4 marzo la possibilità di votare per eleggere il Parlamento e il consiglio di Regione Lombardia. I lecchesi sono stati chiamati a dare la propria preferenza nel corso del lungo election day.

Butti, Faggi e Lupi verso un successo netto

Per la Camera dei Deputati, nel Collegio 8 Lecco, alle 8.30, sono state scrutinate 142 sezioni su 224: all'uninominale il candidato appoggiato dal centrodestra Alessio Butti ha il 51,82%, Veronica Tentori (centrosinistra) il 23,32% e Costantino Anghileri (M5S) il 18,64%.

La Lega Nord, alla Camera, si conferma primo partito con il 35,62%, il Pd è secondo con il 20,19% e il Movimento 5 Stelle terzo con 18,30%.

Nel Collegio 07 (Merate) il candidato di centrodestra Maurizio Lupi ha il 52,26% con 144 sezioni su 199 scrutinate. Adele Gatti del centrosinistra 23,69%, Angelo Baiguini (M5S) 17,97%. Primo partito la Lega con il 35,4%.

Per quanto riguarda il Senato - scrutinate 342 sezioni su 423 - Antonella Faggi appoggiata dal centrodestra supera il 51,43% all'uninominale, mentre Cristina Bartesaghi (centrosinistra) è al 24,09% e Manuela Ratti (M5S) al 18,98%.

Non variano, al momento, i rapporti di forza tra i partiti: Lega 33,79%, Pd 20,77%, M5S 18,62%, Forza Italia 13,26%.

Per il M5S un exploit nazionale

A livello nazionale, il Movimento 5 Stelle è andato incontro a un exploit senza precedenti negli ultimi anni. Alle 8.30, oltre 49mila sezioni scrutinate su 61.401, alla Camera dei Deputati il M5S è al 31,99%, con un balzo notevole della Lega al 18,04%. Crolla il Pd con il 19,05%, Forza Italia ha il 13,90%. Il centrodestra unito non raggiunge il 37%, è in testa ma al momento non sembra avere i numeri per avere la maggioranza.

Al Senato (Sezioni: 53.828 / 61.401) la situazione è simile, con il M5S al 31,46%, Lega al 18,14% e Pd al 19,44%.

Resta da attendere l'attribuzione dei seggi uninominali, operazione che sicuramente si protrarrà sino alla serata di lunedì.

L'andamento è chiaro e conferma i dubbi della vigilia del voto: difficile ipotizzare una maggioranza, fondamentali saranno le consultazioni dal presidente della Repubblica.

Il primo exit pool sulle Regionali mette Attilio Fontana (centrodestra, 38-42%) davanti a Giorgio Gori (centrosinistra, 31-35%); decisamente staccati Dario Violi (M5S, 17-21%) e Onorio Rosati (2-4%). Lo spoglio comincerà oggi alle ore 14.

La percentuale di votanti in provincia di Lecco è stata molto alta. Per la Camera il 78,76%, praticamente simile a quella del 2013 quando votò il 79,6% degli aventi diritto. Per il Senato il 78,93% (nel 2013 il 79,51%). Alle Regionali ha votato il 75,65%.

Poco dopo mezzogiorno di domenica, l'affluenza alle urne in Provincia di Lecco si attestava al 22% (21,33% nel capoluogo); per le Regionali, il dato provinciale si fissava intorno al 21,20% (86 comuni su 86, 57.889 su 272.969 elettori, 19,92% su scala regionale). I data forniti da Eligendo, portale realizzato a cura della direzione centrale dei Servizi elettorali del ministero, alle ore 19 fissavano l'affluenza lecchese a quota 64,12% (62,49% nel capoluogo) per quanto riguarda le Politiche e a 61,67% (59,68% nella sola Lecco) per le elezioni Regionali.

Nel 2013 votò per le Politiche il 79,60% degli aventi diritto in Provincia di Lecco (208.042 votanti su 261.350 elettori). Allora, però, le consultazioni vennero divise tra domenica e lunedì, a differenza di quanto accaduto questa volta.

Durante la giornata, fuori da gran parte dei seggi si sono composte delle lunghe code, determinate soprattutto dal fatto che la procedura di votazione prevedeva la rimozione del tagliando antifrode, novità introdotta per questa tornata.