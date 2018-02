Elezioni, i candidati della lista +Europa con Emma Bonino si presentano a Lecco

Giovedì 15 febbraio i candidati della lista +Europa con Emma Bonino presenterà i candidati alla Camera e al Senato per la provincia di Lecco alle prossime elezioni politiche.

L'appuntamento è previsto per le ore 11 al Centro Civico di Lecco, in via dell’Eremo 28 (area Germanedo).

Saranno presenti:

Vincenzo Camporini già Capo di Stato Maggiore della Difesa e attuale vicepresidente dell’Istituto per gli Affari Internazionali, candidato al Senato nel collegio Uninominale di Como

Interverrà in videoconferenza Filomena Gallo segretaria dell'associazione Luca Coscioni, capolista al Senato nel collegio plurinominale Lombardia 3 (Varese, Como, Cantù, Lecco)

Maria Teresa Agati candidata al Senato nel Collegio plurinominale Lombardia 3 e nel direttivo dell'associazione Luca Coscioni

Fabio Pazzini candidato al Senato nel Collegio plurinominale Lombardia 3

Andrea Mazziotti di Celso avvocato e presidente uscente della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei Deputati, capolista alla Camera nel Collegio Plurinominale Lombardia 2-02 (Sondrio, Como, Cantù, Merate, Lecco)

Luca Monti candidato alla Camera nel collegio plurinominale Lombardia 2-02 e candidato alle elezioni Regionali

Simona Briccola candidata alla Camera nei collegi plurinominali Lombardia 2 e 1

Indrodurrà i lavori Luca Perego, coordinatore con Luca Monti della campagna elettorale in provincia di Lecco e Como.