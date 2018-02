Elezioni: I Cinque Stelle parlano di Economia a Mandello

Sabato 17 febbraio 2018 alle ore 20.30, presso la sala civica di Mandello del Lario di via Dante Alighieri, 47, il Movimento Cinque Stelle terrà una serata per parlare di finanza e crisi economica, illustrandone cause e possibili soluzioni.

Questi i relatori:

Daniele Pesco – Capogruppo del M5S alla Camera dei Deputati

Marco Valli – Eurodeputato del M5S

Gianluigi Paragone – Candidato al Senato del M5S

Claudio Grossi – professore di Business Finance

Sarà presente anche il candidato nel collegio uninominare di Lecco alla Camera dei Deputati Costantino Anghileri; al suo fianco anche gli altri candidati del Movimento Cinque Stelle alle prossime Elezioni Politiche e Regionali, in programma per domenica 4 marzo.

