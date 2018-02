Elezioni Regionali: Giorgio Gori (PD) fa tappa a Lecco

Giorgio Gori conclude il suo tour nel lecchese Venerdì 23 febbraio, ore 21 presso la sala Ticozzi di Via Ongania invitando tutti coloro che lo vogliono sostenere o anche solo ascoltare.

Alla manifestazione saranno presenti tutti i partiti e le liste civiche che sostengono la sua candidatura alla presidenza della Regione Lombardia.

Il sostegno di Appello per Lecco

Appello per Lecco sosterrà in queste elezioni in maniera compatta la candidatura di Giorgio Gori alla Presidenza della Regione Lombardia .

L'ha già fatto invitando i suoi militanti a sostenere i candidati della lista Civica di "GORI Presidente" che vede tra le sue file uno dei fondatori di Appello per Lecco l'architetto e designer Giulio Ceppi, l'amica scrittrice Giovanna Rotondo che ha partecipato a tante iniziative dell'associazione e due ex sindaci molto conosciuti e apprezzati come Raffaele Grega (Colico) e Dorina Zucchi (Olgiate Molgora).

Ricordiamo ai nostri simpatizzanti che si può votare la lista civica "GORI Presidente" esprimendo al massimo due preferenze di genere; una maschile e l'altra femminile (o viceversa) .

"Appello per Lecco, sostiene il Presidente Rinaldo Zanini, é lieta di sostenere operativamente e in modo convinto la candidatura dell'amico Giorgio Gori che non ha mai fatto mancare il suo appoggio alla nostra associazione anche in epoche dove non aveva ancora ruoli politici. Giorgio è una persona con un vero profilo civico ed é sempre stato al nostro fianco fin dagli esordi di Appello per Lecco, infatti non a caso era un frequentatore delle iniziative promosse all'isola viscontea dall'associazione.

Quindi avrà il nostro appoggio incondizionato e chiediamo a tutti i cittadini che credono nel civismo e nel fatto che i problemi locali del nostro territorio e quelli della Regione trovano soluzioni in uno sguardo che parte localmente ma punta alla apertura su spazi più ampi di esprimere un voto utile di sostenere la lista "GORI Presidente" e i candidati locali che essa rappresenta. Cerchiamo assieme di mandare in Regione la parte migliore della società civile"