Elezioni Regionali: i consiglieri lecchesi sostengono Anna Niccolai, candidata del PD

«E' con grande convinzione che i consiglieri comunali del PD Città di Lecco sosterranno Anna Niccolai alle elezioni regionali del prossimo 4 marzo, insieme a Giorgio Gori presidente. In questi anni in consiglio comunale Anna si è spesa molto a favore della nostra città, con passione e determinazione.Il 4 marzo avremo un'occasione storica per voltare pagina in Lombardia, a sostegno di Giorgio Gori c'è in campo una squadra di persone preparate, competenti e piene di entusiasmo, tra cui Anna. A lei va tutto il nostro sostegno, perché siamo sicuri che possa essere la persona giusta per rappresentare il territorio lecchese nel Consiglio Regionale, portando al Pirellone l'esperienza e la conoscenza del territorio e dei suoi problemi che ha maturato in questi anni di consiglio comunale». Così, in una nota, i consiglieri comunali PD di Lecco.

Inoltre domenica 18 febbraio, alle 19.30 presso il Circolo Libero Pensiero (via Calloni, 14 - Lecco), il PD Città di Lecco ha organizzato una cena conviviale e di confronto con Anna Niccolai, in vista delle elezioni regionali del 4 marzo per #GoriPresidente.

Il menù prevede zuppa di farro, bruschette, pane e finocchiona, vino, dolce e caffè, e il costo è di 20€ per adulti e 10€ per studenti. Il ricavato servirà a finanziare la campagna elettorale.

E' gradita l'iscrizione entro venerdì 16 febbraio scrivendo a niccolai.anna18@gmail.com