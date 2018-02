Forza Italia, Bergna nomina sette coordinatori per la campagna elettorale

Motori al massimo per la campagna elettorale di Forza Italia Lecco. Il coordinatore provinciale Davide Bergna ha nominato sette nuovi responsabili comunali per “battere il territorio” nei trenta giorni che ci separano dal voto per le politiche e per le regionali.

Di qui al 3 marzo, quando scatterà il “silenzio”, il direttivo di Forza Italia ha pronto un programma di eventi ed iniziative che sono stati pensati per coinvolgere il maggior numero possibile di elettori, in tutto il lecchese, e che saranno annunciati nei prossimi giorni. I nuovi referenti si aggiungono ai 16 coordinatori cittadini già in carica con l’obiettivo di fornire tutto il supporto necessario ai candidati di Forza Italia e della coalizione di centrodestra, con organizzazione di incontri, banchetti, azioni di “marketing politico”, diffusione di materiale elettorale, formazione di rappresentanti di lista (I famosi “guardiani del voto” che seguiranno lo spoglio nei seggi).

Due le sedi dei comitati elettorali lecchesi dell’Onorevole Michela Vittoria Brambilla, candidata alla Camera: a Lecco, in Piazza XX Settembre n. 30, e a Merate, in Via Paolo Arlati n. 12.

“Fi vuole conquistare sul campo una vittoria che già sente nella mente e nel cuore”, ha detto Bergna presentando la lista dei nuovi referenti.

Bellano e lago: Mario Passador

Casatese: Rosanna Rampin

Lomagna: Giuseppe Marino

Merate: Ruggero Riva

Pasturo: Enzo Patuzzi

Robbiate: Sergio Porta

Sirtori e Viganò: Carlo Pelucchi