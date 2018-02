Elezioni, Adriano Galliani si presenta insieme alla Brambilla

L'ex Amministrazione Delegato del Milan, Adriano Galliani, è capolista al Senato di Forza Italia nel collegio Lombardia 3, a Varese-Como-Lecco. Dirigente rossonero dal marzo 1986 fino all'aprile 2017 sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, Galliani si presenterà domani, 7 febbraio, alle 17.30 presso l'NH Hotel di via Azzone Visconti, a Lecco. Al suo fianco Michela Vittoria Bram

Lo ha confermato la coordinatrice lombarda Mariastella Gelmini, a margine del deposito delle liste in corso durante la giornata odierna alla Corte d'Appello di Milano. Gelmini sarà capolista alla Camera a Milano e Brescia, e candidata all'uninominale di Desenzano del Garda (Brescia).

Galliani è candidato nello stesso collegio in cui la Lega schiera come capolista Umberto Bossi, che qui venne eletto la prima volta nel 1997, e il Movimento 5 Stelle punta sul giornalista Gianluigi Paragone, ex direttore de La Padania.