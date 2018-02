Elezioni Regionali: la KONG spa si ferma per ascoltare Giulio Ceppi

La giornata di Giulio Ceppi, candidato per la lista Gori Presidente, è iniziata in maniera particolare: lo straordinario incontro con la proprietà e i dipendenti della KONG spa, società conosciuta in tutto il mondo e sita in Monte Marenzo.

Davanti a settanta dipendenti Ceppi ha parlato di lavoro e di montagna, dei contenuti della proposta politica di Giorgio Gori per il rilancio e la crescita del sistema produttivo e industriale lombardo.

Ceppi nel suo discorso ai lavoratori afferma: «In questa azienda prende forma la relazione viva e dinamica tra la montagna, luogo di tradizione ed espressione del nostro territorio con la capacità del “saper fare”, innovandosi e rappresentando il Made in Italy nel mondo.»

All’incontro in via straordinaria Gianfranco Scotti ha letto il brano "Dai campi alle officine", tratte dal volume “C’era una volta in Lombardia” di Casto Pattarini, testimonianza di un giovane lecchese e del suo rapporto con la montagna.

Al termine i rappresentanti della lista Gori Presidente hanno ringraziato il dott. Bonaiti e i lavoratori per aver consentito al candidato di incontrare questa eccellenza dell’industria lecchese.

Gallery