Regionali: scende in campo Mandelli, ex sindaco di Olgiate Molgora

Scende in campo con "Noi con l'Italia" l'ex sindaco di Olgiate Molgora Gabriele Mandelli. L'ex sindaco di Olgiate Molgora, nonchè vice presidente del Parco del Curone, vice presidente dell'Associazione "AICCRE - Comuni e Regioni d'Europa - Federazione della Lombardia" e membro del consiglio di amministrazione di Linee Lecco, ha scelto di dare continuità alla precedente esperienza politica avuta con "Fare!", movimento politico di Tosi.

«Con grande entusiasmo annuncio la mia candidatura alle elezioni regionali del 4 marzo 2018 con la lista Noi con l'Italia - ha spiegato Mandelli -. Ho deciso di mettere la mia esperienza in campo amministrativo al servizio di questo nuovo progetto politico, credo che le competenze da me acquisite possano essere di grande aiuto per realizzare gli obiettivi che ci siamo posti come Noi con l'Italia. All'interno del centrodestra lombardo mi batterò per mettere al centro le famiglie - che fino a questo momento hanno subito solo vessazioni - le politiche per la casa, le imprese e l'educazione. Insieme ai miei compagni di squadra dalla provata capacità amministrativa - il consigliere comunale di Lecco Filippo Boscagli, il sindaco di Morterone Antonella Invernizzi e l'ex consigliere provinciale Giovanna Butta - e al gruppo di giovani che mi ha convinto a scendere in campo, sono certo che contribuiremo in maniera decisiva a mettere in cima ai pensieri di Regione Lombardia la nostra Provincia.»