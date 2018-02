Elezioni, a Palazzo Falck inizia la campagna di Mauro Piazza

Prenderà il via domani, 7 febbraio, alle 18.45 a Palazzo Falck la campagna elettorale di Mauro Piazza, che correrà alle prossime elezioni regionali per Forza Italia.

Piazza spiegherà agli amici, ai simpatizzanti e ai cittadini il lavoro svolto in cinque anni in Regione Lombardia per Lecco e per il territorio: non un punto di arrivo ma il punto di partenza per ripartire e lavorare ancora per il Lecchese.

Con Piazza sarà presente anche Daniele Nava, sottosegretario regionale.