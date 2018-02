Verso le elezioni: l'Aurora San Francesco incontra Piazza e Galliani

L'Aurora San Francesco di Lecco, società sportiva da sempre disponibile e aperta al confronto con chi si occupa di sport a tutti i livelli (basti pensare al recente incontro con l’assessore regionale allo Sport Antonio Rossi, per altro ex tesserato Aurora, ma anche al dialogo costante con l’Amministrazione Comunale di Lecco), accogliendo la richiesta pervenuta, organizza per giovedì 1 marzo ore 21 presso il Bar Alchimia di viale Turati, 100, a Lecco un incontro pubblico aperto a tutti con Adriano Galliani ex Amministratore delegato del Milan (candidato al Parlamento) e Mauro Piazza consigliere regionale uscente e candidato.

“Avremo l'opportunità di ascoltare un'importante esperienza sportiva e manageriale dalle parole di Galliani e le proposte per il futuro del candidato consigliere regionale Mauro Piazza – spiega il presidente dell’Aurora San Francesco, Fabrizio Arrigoni – Ma soprattutto sarà l'occasione per illustrare le necessità del Gruppo sportivo evidenziando le attuali criticità, condividendo idee e progetti già elaborati negli ultimi anni, in parte realizzati, che pertanto vanno rivisitati e aggiornati con l'obiettivo di portarli avanti in futuro. Crediamo nel valore delle nostre proposte e le mettiamo a disposizione del territorio e di chi ci vuole ascoltare”.

Poi aggiunge una riflessione: “Parrocchie, oratori e gruppi sportivi sono centri aggregativi che vanno ascoltati, protetti, stimolati e sostenuti. Su questo tema tutte le forze politiche devono interrogarsi e agire. Cosi pure pensiamo che all'interno delle varie realtà anche parrocchiane e oratoriane sia necessario riaccendere l'interesse e l'attenzione verso le dinamiche politiche. Questo appuntamento è l'occasione per lanciare un messaggio positivo e forte sia al nostro interno che all'esterno. La buona e sana politica torni ad essere oggetto di attenzione e impegno anche attraverso i gruppi sportivi, le parrocchie e gli oratori che racchiudono un immenso universo di valori e relazioni fonte di primaria formazione della persona e delle relative famiglie”.