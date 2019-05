Abbadia, il sindaco Azzoni: «Che risposta dalla cittadinanza»

«Siamo contenti per il risultato: 1.530 voti validi sono un gran numero». Il sospiro di sollievo, ad Abbadia Lariana, è stato addirittura superato: con un'affluenza del 61,5%, il rischio commissariamento è rimasto un fantasma e Roberto Azzoni ha potuto così celebrare l'elezione a sindaco.

«C'è stata una campagna elettorale pesante e cattiva contro il voto - spiega - temevamo potesse avere un'influenza negativa, ma la risposta arrivata dalla cittadinanza è stata ottima, anche a livello di preferenze espresse e credo che questo fotografi la vicinanza alle persone. Sapevamo di poter fare bene ma fino all'ultimo abbiamo avuto un po' di preoccupazione».

Ci sono priorità all'interno del vostro programma?

«Ora testa bassa e pedalare... a questo punto dobbiamo iniziare a buttare giù quello che è il nostro programma; la priorità principale è garantire il prima possibile una manutenzione e una cura adeguata del verde e risolvere il lavoro iniziato all'incrocio in Via per Novegolo all'incrocio. Sono interventi che si possono fare subito, anche perché andiamo incontro all'estate e presto avremo moltissimi visitatori in paese».

Avete già ipotizzato la squadra per la giunta o ancora no?

«Ho iniziato una serie di incontri con tutti i consiglieri, ma deciderò solo dopo avere ascoltato le attitudini di ognuno di loro, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di vicesindaco».

Ha postato su Facebook (sopra) il passaggio di consegne con Cristina Bartesaghi, che tra l'altro fa parte della sua lista ed è eletta in Consiglio.

«È più di un passaggio di consegne, che di fatto era già cominciato nei mesi scorsi. Cristina è fondamentale e mi sta dando una grossa mano per portare avanti l'attività, soprattutto in questa prima fase».

Il Consiglio comunale

Roberto Azzoni (sindaco), Gianluca Rusconi, Mattia Micheli, Cristina Bartesaghi, Roberto Gandin, Irene Azzoni, Pietro Radaelli, Elisa Cirillo, Aurora Radogna, Carlo Donato, Daniela Menetti, Paola Elia, Luca Baldin.