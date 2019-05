Dervio, Cassinelli: «La risposta più bella che il paese potesse darci»

«Un risultato bellissimo, la risposta più bella che il paese potesse darci». Con queste parole Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio, commenta il risultato delle urne, che ha premiato la sua lista "Dervio Viva" con quasi 300 voti in più di "Insieme per Dervio" del primo cittadino uscente Davide Vassena.

«Il 20% di differenza è tanto - spiega Cassinelli - Negli ultimi giorni ci siamo presi dei fascisti, razzisti, mafiosi: i derviesi hanno dimostrato che questi attacchi non sono accettabili. È anche la dimostrazione di una voglia di cambiamento in paese. Bene anche i tanti voti presi dai giovani nella nostra lista e nella minoranza; a questo proposito mi spiace per Giulia Fontana, prima dei non eletti, che ha raccolto ben 51 preferenze».

La campagna elettorale è stata davvero tesa. Cosa succederà ora?

«Mi sono congratulato con i consiglieri di minoranza eletti, l'ex vicesindaco Daniela Adamoli e l'ex sindaco di Tremenico Flavio Cipelli, mi auguro di poter collaborare con loro. È tempo di mettere le polemiche nel cassetto. L'unica cosa che mi lascia veramente dispiaciuto è il mancato passaggio di consegne in Municipio con Vassena, che ha preferito svuotare l'ufficio di notte. Credo che a livello istituzionale sia stata una scorrettezza».

Per la giunta avete già le idee chiare?

«L'unica cosa che posso dire al momento è che il vicesindaco sarà Luca Marinoni, che ha raccolto il maggior numero di preferenze ed è stato tra i primi ad avviare questo progetto».

La priorità della nuova Amministrazione?

«Prima di qualsiasi punto del programma, la necessità assoluta è la riorganizzazione completa dell'attività del Comune. Fino all'altro ieri tutto doveva passare dal sindaco, una modalità priva di qualsiasi logica. Imposteremo il lavoro per dare incarichi precisi ai funzionari e ai cittadini delegati, così che l'Amministrazione debba soltanto tracciare le linee guida».

Il Consiglio comunale di Dervio

Il Consiglio comunale di Dervio risulta così composto. "Dervio Viva": Stefano Cassinelli (sindaco), Giovanni Luca Marinoni, Michael Bonazzola, Anna Pandiani, Anna Maria Buzzella, Angelo Cassinelli, Cristiano Rusconi, Angelo Sandonini. "Insieme per Dervio": Davide Vassena, Flavio Cipelli, Daniela Adamoli.