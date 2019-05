Elezioni Amministrative 2019, la guida al voto in provincia di Lecco

Sono 134.786 gli elettori chiamati alle urne nella nostra provincia, domenica 26 maggio, per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale del proprio paese. In tutto, alle Amministrative 2019, si rinnoverà l'Assise in ben 51 Comuni lecchesi.

I Comuni interessati sono tutti sotto la soglia dei 15mila abitanti, motivo per il quale l'elezione dei sindaci sarà diretta al primo turno senza eventuale ballottaggio. Non mancano però comuni molto popolosi, quali Merate, Casatenovo e Valmadrera. In dodici paesi si è presentata a questa tornata elettorale una sola lista: per validare l'elezione del sindaco è necessario raggiungere il quorum del 50%+1 dei votanti.

Chi ha diritto di voto?

I cittadini italiani - iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza - che, entro il 26 maggio, hanno compiuto almeno 18 anni.

Per votare è necessario presentare: un documento di identità valido (carta d'identità, patente o passaporto) e la tessera elettorale.

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. In concomitanza si svolgeranno anche le Elezioni Europee 2019.

Le liste comune per comune e i candidati sindaco

ABBADIA LARIANA

Progetto Abbadia (Roberto Sergio Azzoni)

AIRUNO

ANNONE BRIANZA

BARZAGO

BARZIO

BOSISIO PARINI

BULCIAGO

CARENNO

CASATENOVO

CASARGO

CASSAGO BRIANZA

CASSINA VALSASSINA

Lista Civica (Roberto Combi)

CASTELLO BRIANZA

CIVATE

COLLE BRIANZA

CORTENOVA

COSTA MASNAGA

CREMELLA

Cremella Unita (Ave Pirovano)

DERVIO

DOLZAGO

Uniti per il Cambiamento (Luigi Aglioni)

Impegno comune per Dolzago (Paolo Lanfranchi)

Alleanza civica Dolzago (Adelio Isella)

DORIO

ERVE

Erve Ideale (Daniele Barzaghi)

Progetto Erve (Gian Carlo Valsecchi)

GALBIATE

GARBAGNATE MONASTERO

INTROBIO

IMBERSAGO

LIERNA

LOMAGNA

MALGRATE

Malgrate per Tutti (Flavio Polano)

Obiettivo Persona (Michele Peccati)

Malgrate Futuro (Ugo Baglivo)

Malgrate Più (Roberto Mulargia)

MARGNO

Margno lista Indipendente (Marco Cariboni)

Insieme Uniti per Margno (Giuseppe Malugani)

MERATE

MOLTENO

MOGGIO VALSASSINA

MONTE MARENZO

MONTICELLO BRIANZA

OSNAGO

OGGIONO

PADERNO D’ADDA

PAGNONA

Lista civica Insieme (Maria Cristina Coppo)

Per Pagnona (Martino Colombo)

PARLASCO

Parlasco nel Cuore (Renato Busi)

PASTURO

PRIMALUNA

Insieme per Primaluna (Mauro Artusi)

ROGENO

SIRONE

Uniti per Sirone (Emanuele De Capitani)

SUELLO

In campo per Suello (Giacomo Angelo Valsecchi)

TACENO

Ancora Insieme per Taceno (Rosanna Pomi)

Stella Alpina (Alberto Nogara)

VALGREGHENTINO

VALMADRERA

VENDROGNO

Insieme per Vendrogno (Leonardo Enicanti)

VERCURAGO

VERDERIO

I Comuni, le sezioni e gli elettori