Comunali 2019 | Cassago, la spunta Roberta Marabese. A Barzago eletto Mirko Ceroli

Risultati delle Elezioni comunali 2019 in Brianza. I Comuni chiamati a rinnovare sindaco e Consiglio comunale in Valle sono numerosi, in tutto diciannove. A questi, naturalmente, si aggiungono le città di Merate, Casatenovo e Oggiono (nella foto Mirko Ceroli con "Il Paese Barzago").

Tutti i sindaci eletti

Barzago: Mirko Ceroli de "Il Paese Barzago" (53,88%, 756 voti) che ha battuto Emanuele Silvio Mauri di "Barzago Viva" (46,12%, 647 voti).

Bosisio Parini: Andrea Colombo di "Progettiamo Bosisio Insieme" (38,66%, 794 voti) su Giacomo Gilardi di "Bosisio Viva" (38,36%, 788 voti) e Cinzia Paris di "Bosisio nel cuore" (22,98%, 472 voti).

Bulciago: Luca Cattaneo di "Per Bulciago" (1.376 voti).

Cassago Brianza: Roberta Marabese di "Lega Salvini-Civica Cassago" (36,57%, 907 voti), battuti Rosaura Fumagalli di "Insieme Cassago" (32,18%, 798 voti) e Sergio Tiziano Pini di "Progetto Cassago Democratica" (31,25%, 775 voti).

Castello Brianza: Aldo Riva di "Uniti per Castello" (61,07%, 877 voti) davanti a Luigia De Capitani "Lega Salvini" (38,93%, 559 voti).

Costa Masnaga: Sabina Panzeri di "Al Centro il cittadino" (2.172 voti).

Cremella: Ave Pirovano di "Cremella Unita" (862 voti).

Dolzago: Paolo Lanfranchi di "Impegno comune per Dolzago" (63,04%, 921 voti), davanti ad Adelio Isella di "Alleanza civica per Dolzago" (23,89%, 349 voti) e Luigi Oscar Aglioni (13,07%, 191 voti).

Garbagnate Monastero: Mauro Colombo di "Tradizione e futuro" (69,32%, 1.003 voti) su Sergio Ravasi di "Nuove direzioni" (30,68%, 444 voti).

Imbersago: Fabio Vergani di "Insieme per Imbersago" (61,43%, 844 voti) davanti a Rosana Marisa Mauro di "Imbersago in più" (19,94%, 274 voti) e Giacomo Zamperini di "Imbersago per tutti" (18,63%, 256 voti).

Lomagna: Cristina Maria Citterio di "Impegno civico per Lomagna" (52,5%, 1.396 voti), secondo Mauro Sala di "Uniti per Lomagna" (47,5%, 1.263 voti).

Monticello Brianza: Alessandra Hofmann di "Rinnoviamo Monticello" (54,67%, 1.246 voti) su Maria Ausilia Fumagalli di "Vivere Monticello" (45,33%, 1.033 voti).

Paderno d'Adda: Gianpaolo Torchio di "Vivere la piazza" (63,41%, 1.225 voti) su Carlo Zucchi di "Paderno Cambia" (36,59%, 707 voti).

Sirone: Emanuele De Capitani di "Uniti per Sirone" (1.069 voti).

Suello: Giacomo Angelo Valsecchi di "In campo per Suello" (967 voti).