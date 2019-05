Comunali 2019 | A Lierna vince la Lega con Silvano Stefanoni, a Dervio è sindaco Stefano Cassinelli

Risultati delle Elezioni comunali 2019 sul Lago. I Comuni chiamati a rinnovare sindaco e Consiglio comunale in Valle sono cinque.

Ad Abbadia Lariana eletto Roberto Azzoni di "Progetto Abbadia", unico candidato (cui sono andati 1.530 voti), con il superamento della soglia del 50%+1 dei voti. Lo stesso è accaduto a Vendrogno dove è stato eletto Leonardo Enicanti (167 voti per la sua lista Insieme per Vendrogno).

C'era incertezza a Dervio, dove il sindaco uscente Davide Vassena non ce l'ha fatta a riconfermarsi. Sarà Stefano Cassinelli di "Dervio Viva" (nella foto) con il 59,12% (943 voti) a guidare il paese dell'Altolago; battuta "Insieme per Dervio", 40,88% (652 voti).

A Lierna una battaglia elettorale a tre si è risolta in favore di Silvano Stefanoni, candidato di "Noi per Lierna - Lega Salvini", con il 40,63% dei voti (507); battuta "Vivere Lierna" di Marco Mauri (37,02%, 462 voti), terza "Obbiettivo in Comune" di Corrado Maria Rumi col 22,36% (279 voti).

Attesa ancora per i dati definitivi di Dorio; certa l'affermazione di Massimo Vergani di "Dorio Viviamolo" su Gianpietro Tengattini di "Continuare Insieme".