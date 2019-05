Dervio, Vassena: «L'Amministrazione troverà tanti progetti già avviati»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Innanzitutto auguro buon lavoro alla nuova Amministrazione e porgo le nostre congratulazioni al nuovo sindaco. A differenza di quanto fece lui nel 2004, quando si dimise all'indomani della sconfitta nella sua precedente candidatura a sindaco, io accetterò invece con tranquillità di sedere tra le fila della minoranza in Consiglio. Per la mia formazione personale ho sempre vissuto concretamente come un servizio il mettersi a disposizione della comunità, e lo farò quindi anche in questa veste nuova, dopo averlo fatto per tanti anni con la responsabilità diretta della gestione di un Comune, che non riguarda solo i grandi progetti ma anche i più piccoli bisogni delle persone.

La nuova Amministrazione avrà sicuramente il vantaggio di trovare tanti servizi, attività e progetti già avviati dall'Amministrazione uscente, che andranno avanti sostanzialmente da soli nei prossimi mesi e che sono il frutto dell'impegno che non abbiamo lesinato fino all'ultimo giorno del nostro mandato: mi riferisco a eventi estivi già programmati, a iniziative culturali e sociali, e agli interventi in corso o pronti a partire per la riqualificazione di via Boldona, Crocetta, Cunella, Bergamini, la posa dell'acciottolato nel borgo di Castello, la realizzazione del parcheggio nelle aree dismesse delle ferrovie tra via Foppa e via Matteotti, il grande progetto per rifare tutto l'acciottolato di Corenno e quello ancora più importante per la sostituzione di tutta la pubblica illuminazione con lampade a led, e molto altro.

«Grazie ai candidati e ai tanti giovani»

Ringrazio davvero di cuore ogni singolo candidato consigliere della nostra lista per l'impegno dimostrato nella campagna elettorale, e sono sicuro che le loro competenze e capacità emergeranno presto e potranno rappresentare il futuro dell'Amministrazione derviese, soprattutto per i tanti validi giovani che hanno condiviso questa nostra prima avventura insieme.

Ringrazio infine il 41% dei derviesi che ci hanno dato la loro preferenza, assicurando loro che cercheremo di portare comunque all'attenzione dei nuovi amministratori le nostre proposte migliori, e vigileremo attentamente, così come prevede il compito a noi assegnato, sulle attività dell’amministrazione.