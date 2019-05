Elezioni Europee 2019 | Reazioni e commenti. Lega: «Frutto del lavoro, vittoria straordinaria»

Il risultato elettorale alle Europee 2019 ha una principale chiave di lettura: La Lega è nettamente il primo partito in Italia e ancora più chiaramente nel nostro territorio, con il 45%. Grande entusiasmo è stato mostrato, nei commenti e non solo, negli ambienti del Carroccio.

Arrigoni (Lega): «Frutto del tanto lavoro svolto»

«Un risultato eccezionale, atteso ma con percentuali che vanno al di là delle aspettative - ha scritto il senatore Paolo Arrigoni sulla propria pagina Facebook - Si raccoglie il frutto del tanto lavoro svolto dalla Lega e da Matteo Salvini in questo anno di governo. Il Carroccio è il primo partito in tante regioni italiane e a Lecco siamo al 45%, oltre il doppio del Partito Democratico. Una vittoria straordinaria su tutti i fronti che ci dà ancora più responsabilità».

Zamperini (Fratelli d'Italia): «Grazie a Fiocchi»

Questo il commento di Giacomo Zamperini, rappresentante regionale di Fratelli d'Italia e tra i principali artefici della campagna elettorale di Pietro Fiocchi. «Grazie a tutti per l'impegno che avete messo in questa campagna elettorale - ha scritto su Fb - Vado a dormire con il sorriso dopo una lunga notte. Primo commento a caldo è che gli unici due partiti che crescono in provincia di Lecco sono Lega e Fratelli d'Italia. Questi due partiti assieme oltrepassano la maggioranza assoluta del 50%, anche se nel capoluogo sarà necessario creare una coalizione di governo più vasta possibile per sconfiggere il centrosinistra: la strada maestra è segnata! Grazie di cuore a Pietro Fiocchi per lo splendido esempio di generosità umana e politica che ci ha donato. Grazie a Carlo Fidanza che da sempre combatte al nostro fianco ed è risultato, dopo Giorgia Meloni, il più votato nel nostro collegio con oltre diecimila preferenze».

Maldini (Pd): «Migliorato il dato del 2018»

«Il Partito Democratico c'è ed è l'unica vera alternativa a Salvini e al disastroso governo gialloverde». Così Marinella Maldini, segretaria del Pd della provincia di Lecco, commenta i risultati delle elezioni europee. «In particolare, in provincia di Lecco il Pd ha conseguito un risultato in linea con la media nazionale, mentre a Lecco città con il 27% dei voti abbiamo anche migliorato il già buon risultato delle politiche di un anno fa. Di questo non possiamo che essere contenti ed è la dimostrazione del fatto che la strada che il Pd ha intrapreso con le primarie del 3 marzo scorso è quella giusta. Ringraziamo quindi i quasi 40mila elettori che in provincia di Lecco hanno dato fiducia al progetto del Partito Democratico, e facciamo le nostre congratulazioni a Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia e Brando Benifei che sono stati eletti al Parlamento europeo per la nostra circoscrizione. Ora aspettiamo con fiducia lo scrutinio delle elezioni amministrative».