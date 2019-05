Diretta Elezioni. Europee: alle 19 affluenza al 53,7%. Comunali al 58%

Domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23, si vota per eleggere il nuovo Parlamento Europeo e contestualmente per il rinnovo dei Consigli comunali di numerosi comuni, nella provincia di Lecco ben 51. Gli elettori residenti in questi paesi riceveranno dunque due schede.

Come si vota

Per le Europee si potrà votare barrando con la "X" il simbolo della lista ed esprimendo fino a tre preferenze scrivendo il nome e il cognome. In caso di più di una preferenza, obbligatorio indicare un uomo e una donna. Alle Comunali invece simbolo sulla lista e nome e cognome di una sola preferenza.

Alle Europee sono tre i lecchesi candidati nelle Circoscrizione Nord Occidentale: Pietro Fiocchi, presidente della Fiocchi of America candidato con Fratelli d'Italia, Marta Casiraghi, candidata con la Lega, e Alberto Anghileri, consigliere comunale a Lecco e candidato di "La Sinistra"; in lista anche Nicoletta Molinari (Fratelli d'Italia), lecchese di nascita ma residente nell'Erbese.

Affluenza Europee

Durante la giornata aggiornermo con i dati sull'affluenza forniti direttamente dal Ministero dell'Interno. Il primo disponibile è quello delle ore 12, il secondo delle 19.

Nella nostra provincia ha votato il 53,7%, mentre in lombardia ha votato il 51,61% degli aventi diritto. Il dato nazionale (parziale) si attesta sul 43,85%.

Nel capoluogo lecchese l'affluenza alle 19 è del 48,96%. Il dato più alto a Pagnona, 68,62%, il più basso a Sueglio, 22,09%. Le città: Calolziocorte 47,86%, Casatenovo 58,21%, Mandello 49,01%, Merate 58,61%, Oggiono 58,09%, Valmadrera 58,42%.

Alle ore 12 l'affluenza in provincia di Lecco era del 22,18%, nazionale del 16,72%, lombarda del 20,8%. Il prossimo aggiornamento sarà notificato alla chiusura dei seggi, dopo le 23.

Affluenza Comunali

Per le Comunali il dato nazionale (parziale) dell'affluenza è sul 55,10%, in Lombardia del 56,46% e in provincia di Lecco del 57,69%. I dati dei Comuni più importanti: Merate 57,05%, Casatenovo 57,36,%, Valmadrera 57,73%, Oggiono 57,3%.

Saranno eletti i sindaci dei comuni con una sola lista presentata che hanno già superato la soglia del 50% + 1 dei voti. Ovvero: Roberto Azzoni ad Abbadia Lariana, Luca Cattaneo a Bulciago, Roberto Combi a Cassina Valsassina, Angelo Isella a Civate, Sabina Panzeri a Costa Masnaga, Ave Pirovano a Cremalla, Renato Busi a Parlasco, Matteo Redaelli a Rogeno, Emanuele De Capitani a Sirone, Giacomo Angelo Valsecchi a Suello, Leonardo Enicanti a Vendrogno. Mancano, ancora, Cortenova e Primaluna.

Per le Comunali, in provincia di Lecco alle ore 12 aveva votato il 24,12% degli elettori. L'affluenza nel Paese era del 21,92%, in Lombardia del 23,55%.

I politici al voto

Non mancheremo di pubblicare tutte le notizie giunte dai seggi, comprese curiosità come le foto di amministratori, candidati e politici recatisi alle urne.

Il presidente della Provincia Claudio Usuelli nei giorni scorsi ha lanciato l'appello per andare a votare: «Importante dare fiducia a persone che mettono il proprio tempo a disposizione dei cittadini».