Diretta Elezioni. In provincia affluenza alle Europee del 66,8%, alle Comunali del 70,9%

Domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23, si è votato per eleggere il nuovo Parlamento Europeo e contestualmente per il rinnovo dei Consigli comunali di numerosi comuni, nella provincia di Lecco ben 51.

Alle Europee sono tre i lecchesi candidati nelle Circoscrizione Nord Occidentale: Pietro Fiocchi, presidente della Fiocchi of America candidato con Fratelli d'Italia, Marta Casiraghi, candidata con la Lega, e Alberto Anghileri, consigliere comunale a Lecco e candidato di "La Sinistra"; in lista anche Nicoletta Molinari (Fratelli d'Italia), lecchese di nascita ma residente nell'Erbese.

Lo spoglio è iniziato nella serata di domenica e proseguirà tutta la notte. Qui la possibilità di seguire gli aggiornamenti ufficiali:

I primi dati delle Europee in provincia di Lecco

Sezioni: 2 / 316

Affluenza Europee

Durante la giornata aggiornermo con i dati sull'affluenza forniti direttamente dal Ministero dell'Interno. Il primo disponibile è quello delle ore 12, il secondo delle 19.

Nella nostra provincia ha votato il 66,76% degli elettori. Nel capoluogo lecchese l'affluenza è stata del 66,76%, alla fine inferiore alla precedente (68,76%). Il dato più alto a Margno, 84,71%, il più basso a Sueglio, 28,51%. Le città: Calolziocorte 59,55%, Casatenovo 71,42%, Mandello 61,6%, Merate 72,12%, Oggiono 72,13%, Valmadrera 71,67%.

Alle ore 12 l'affluenza in provincia di Lecco era del 22,18%, nazionale del 16,72%, lombarda del 20,8%. Alle ore 19 in provincia del 53,7%, regionale del 51,61% e nazionale del 43,84%.

Affluenza Comunali

Per le Comunali il dato in provincia di Lecco è del 70,9%. I dati dei Comuni più importanti: Merate 70,06%, Casatenovo 70,27,%, Valmadrera 70,8%, Oggiono 71,11%.

Saranno eletti, alla chiusura dello spoglio di lunedì (si inizia alle ore 14) i sindaci dei comuni con una sola lista presentata che hanno superato la soglia del 50% + 1 dei voti. Ovvero: Roberto Azzoni ad Abbadia Lariana, Luca Cattaneo a Bulciago, Roberto Combi a Cassina Valsassina, Angelo Isella a Civate, Sergio Galperti a Cortenova, Sabina Panzeri a Costa Masnaga, Ave Pirovano a Cremalla, Renato Busi a Parlasco, Mauro Artusi a Primaluna, Matteo Redaelli a Rogeno, Emanuele De Capitani a Sirone, Giacomo Angelo Valsecchi a Suello, Leonardo Enicanti a Vendrogno.

Per le Comunali, in provincia di Lecco alle ore 12 aveva votato il 24,12% degli elettori. L'affluenza nel Paese era del 21,92%, in Lombardia del 23,55%. Alle 19 aveva votato il 57,69% nel Lecchese, il 56,46% in Lombardia e il 55,10% in tutto il Paese.

I politici al voto

Non mancheremo di pubblicare tutte le notizie giunte dai seggi, comprese curiosità come le foto di amministratori, candidati e politici recatisi alle urne. Sotto il candidato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi al seggio e il senatore leghista Paolo Arrigoni.