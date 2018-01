Elezioni, l'ex ad del Milan Galliani capolista per il Senato

L'ex Amministrazione Delegato del Milan, Adriano Galliani, è capolista al Senato di Forza Italia nel collegio Lombardia 3, a Varese-Como-Lecco. Dirigente rossonero dal marzo 1986 fino all'aprile 2017 sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, Galliani ha lasciato nei giorni scorsi la presidenza di Mediaset Premium, dopo solo sei mesi di lavoro, per raccogliere la sfida politica presentatagli dal Cavaliere, leader di Forza Italia.

Lo ha confermato la coordinatrice lombarda Mariastella Gelmini, a margine del deposito delle liste in corso durante la giornata odierna alla Corte d'Appello di Milano. Gelmini sarà capolista alla Camera a Milano e Brescia, e candidata all'uninominale di Desenzano del Garda (Brescia).

Galliani è candidato nello stesso collegio in cui la Lega schiera come capolista Umberto Bossi, che qui venne eletto la prima volta nel 1997, e il Movimento 5 Stelle punta sul giornalista Gianluigi Paragone, ex direttore de La Padania.