Antonella Faggi nuovo vicepresidente della Lega in Senato

Antonella Faggi, ex sindaco di Lecco, è il nuovo vicepresidente del gruppo Lega-Salvini-OsdAz in Senato. La prestigiosa nomina per la parlamentare lecchese è arrivata nella giornata di martedì.

A proposito è giunta la nota ufficiale di Massimiliano Romeo, capogruppo Lega-Salvini Premier-PSdAz in Senato. «Nel corso della sua assemblea settimanale tenutasi oggi, il gruppo Lega-Salvini-PSdAz al Senato ha indicato la senatrice Antonella Faggi quale vicepresidente - spiega - Andrà a sostituire la senatrice Stefania Pucciarelli, nei giorni scorsi nominata presidente della commissione per i Diritti Umani di Palazzo Madama, e affiancherà il senatore Paolo Tosato, vicepresidente vicario, e i senatori Enrico Montani e Christian Solinas, vicepresidenti. Prosegue l'impegno del nostro gruppo per portare avanti con determinazione il programma di buonsenso indicato dal segretario Matteo Salvini per cambiare il Paese».