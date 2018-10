Festa del Cioccolato, Bettega (Lega): «Barbone a 20 metri dagli stand, ma la Giunta fa spallucce»

Piovono critiche sull'Amministrazione comunale di Lecco. Questa volta arrivano da Cinzia Bettega, rappresentante della Lega in consiglio comunale, che ha alzato la voce per segnalare la presenza di un clochard che bivacca a pochi metri dai sette stand della Festa del Cioccolato: «Neppure la Festa del Cioccolato riesce ad addolcire il pugno nello stomaco offerto dall’immagine del barbone bivaccato davanti alle porte del Teatro a 20 metri dagli stand».

Aggiunge Bettega: «Qui non si tratta di sensibilità o accoglienza bensì di decoro e d’incapacità di risolvere i casi, anche limitati, per i quali è assurdo non trovare una soluzione immediata. Ma tant’è tra coperte, masserizie e cartoni come già a Palazzo delle Paure, inutilmente segnalati, sorge il legittimo sospetto che davanti a orrori del genere, la giunta alzi le spalle e rinvii come sempre a data da destinarsi».

