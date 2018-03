Il governatore Attilio Fontana presenta la sua nuova giunta regionale

È stata annunciata e presentata oggi, giovedì 29 marzo, la giunta regionale guidata dal neoeletto presidente Attilio Fontana.

Una squadra formata da 16 assessori, otto scelti dal governatore tra i consiglieri regionali eletti e altrettanti invece esterni. La composizione ha richiesto diverse settimane di trattative tra le forze politiche che compongono la coalizione di centrodestra che lo scorso 4 marzo ha appoggiato Fontana alla elezioni.

La Lega, primo partito alla scorsa tornata elettorale, premia la vigevanese Silvia Piani. Assessorato anche per Stefano Bolognini, Davide Caparini e Fabio Rolfi. La Lista Fontana ha ottenuto l'assessorato per il politologo Stefano Bruno Galli mentre l'ex assessore allo Sport Antonio Rossi, unico lecchese, diventa sottosegretario ai grandi eventi. Tra i centristi la spunta Raffaele Cattaneo, ma non avrà più la delega ai Trasporti.

Per quanto riguarda Forza Italia, le conferme riguardano Giulio Gallera (recordman di voti con oltre 11mila preferenze personali) e il vicepresidente Fabrizio Sala (primo in Brianza). Melania Rizzoli è stata preferita a Silvia Sardone. In casa Fratelli d'Italia, oltre all'ex vicesindaco di Milano Riccardo De Corato, si cristallizza l'ingresso in giunta di Lara Magoni, ex campionessa di sci e nella scorsa consiliatura esponente della Lista Maroni. La Magoni ha avuto strada libera dopo l'abbandono di Fdi da parte dell'ex assessore Viviana Beccalossi.

Agli otto consiglieri regionali diventati assessori, subentreranno temporaneamente i primi dei non eletti nelle rispettive circoscrizioni provinciali: il subentro avverrà in occasione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale, convocata per giovedì 5 aprile.

Giunta Fontana: tutti gli assessori e le deleghe

Attilio Fontana (Lega) - presidente

Fabrizio Sala (Fi) - vice presidente, ricerca, innovazione, export

Giulio Gallera (Fi) - Welfare

Melania Rizzoli (Fi) - Lavoro e formazione professionale

Alessandro Mattinzoli (Fi) - Sviluppo economico

Davide Caparini (Lega) - Bilancio

Stefano Bolognini (Lega) - Casa e politiche sociali

Claudia Maria Terzi (Lega) - Trasporti, infrastrutture, mobilità

Fabio Rolfi (Lega) - Agricoltura

Silvia Piani (Lega) - Famiglia, genitorialità, pari opportunità

Martina Cambiaghi (Lega) - Sport, giovani

Pietro Foroni (Lega) - Territorio, protezione civile

Massimo Sertori (Lega) - Montagna, enti locali

Riccardo De Corato (Fdi) - Sicurezza

Lara Magoni (Fdi) - Turismo, marketing territoriale

Raffaele Cattaneo (Noi con l'Italia) - Ambiente

Stefano Bruno Galli (Lista Fontana) - Autonomia, cultura

Sottosegretari

Fabio Altitonante (Fi) - Rigenerazione, sviluppo, area Expo

Fabrizio Turba (Lega) - Rapporti col consiglio regionale

Alan Christian Rizzi (Fi) - Rapporti con delegazioni internazionali

Antonio Rossi (Lista Fontana) - Grandi eventi sportivi