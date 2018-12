Forza Italia: «Finanziaria, entusiasti del dialogo con la gente»

Forza Italia commenta in maniera positiva l'iniziativa dei gazebo allestiti nel territorio per incontrare la cittadinanza e protestare contro la Finanziaria del governo Lega-M5S.

«Sabato 1 e domenica 2 dicembre, Forza Italia Lecco è scesa in piazza tra la gente, con diversi gazebo in tutto il territorio provinciale per manifestare il dissenso verso questa finanziaria, seguendo le indicazioni del presidente Silvio Berlusconi e del Vicepresidente Antonio Tajani» dichiara Davide Bergna, coordinatore provinciale di Forza Italia.

«Il taglio del cuneo fiscale, maggiori assunzioni per le forze dell'ordine, più misure per le famiglie e un piano di contrasto al dissesto idrogeologico: saranno alcune delle proposte con cui Forza Italia cercherà di correggere in Parlamento la manovra scellerata del governo gialloverde» spiega Bergna.

«Noi andiamo avanti, entusiasti di questi due giorni di dialogo e confronto con i cittadini e sempre più convinti delle nostre proposte a sostegno di imprese e famiglie. Ringrazio per la presenza i numerosi volontari e Beppe Mambretti per il grande impegno organizzativo» conclude il referente provinciale di Forza Italia.

