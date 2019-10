Fratelli d'Italia lancia la campagna elettorale: «In mezzo ai cittadini»

Fratelli d'Italia Lecco lancia la sua campagna elettorale in vista delle Amministrative 2020, alla presenza dell'onorevole Alessio Butti.

«Insieme ai nostri dirigenti cittadini Enrico Castelnuovo, Alessandra Rota e Massimo Sesana, abbiamo deciso che il nostro programma debba venire direttamente dai cittadini e non dalle sedi di partito - dichiara Fabio Mastroberardino, portavoce provinciale del partito - Raccoglieremo in queste settimane le proposte in piazza, creando così un programma partecipato. I temi di partenza sono la sicurezza, il verde, e la vivibilità, e ogni cittadino può lasciare un post it con le sue proposte sui nostri "raccoglitori di idee"».

«Abbiamo iniziato oggi dalla piazza centrale, ma a differenza dell'attuale Amministrazione non ci dimentichiamo dei rioni, risorsa della nostra città, e nelle prossime settimane saremo lì a raccogliere le istanze dei cittadini» dichiara Giacomo Zamperini, già consigliere comunale del capoluogo.