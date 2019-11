Iniziativa di Fratelli d'Italia: "Colleghiamo Lecco con le istituzioni"

"Colleghiamo Lecco con le istituzioni". Questo il titolo dell'iniziativa promossa dal coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia per domani, sabato 30 novembre, a Palazzo Falck in piazza Garibaldi a Lecco. Interverranno esponenti locali e nazionali del partito guidato da Giorgia Meloni per confrontarsi su economia, fisco, Europa e territori.

Il programma e gli interventi

Dalle ore 15 alle 16.30 si parlerà di "Nuove dinamiche economiche e fiscali sul territorio lecchese" alla presenza del senatore Daniela Santanchè (coordinatrice regionale Fdi Lombardia), e degli onorevoli Alessio Butti, Paola Frassinetti e Marco Osnato. Subito dopo spazio al tema "La trazione tra territorio lecchese e Regione Lombardia" con le relazioni degli assessori regionali Lara Magoni (Turismo e Moda) e Riccardo De Corato (Sicurezza). Insieme a loro anche Enrico Castelnuovo (coordinatore cittadino FdI Lecco), Michael Bonazzola (Consigliere comunale di Dervio), Alessandra Rota (Responsabile dipartimento Tutela vittime FdI Lecco) e Leonardo Valessina (Responsabile giovani FdI Lecco). A seguire il convegno dal titolo "Fratelli d'Europa - Le nuove sfide per lo sviluppo economico di Lecco". Interverranno Carlo Fidanza (capodelegazione FdI al Parlamento Europeo), il lecchese Piero Fiocchi (Eurodeputato e componente della Commissione Ambiente), Paolo Gulisano (medico e scrittore), Giacomo Zamperini (dirigente regionale FdI Lombardia) e Massimo Sesana (Responsabile rapporti con le associazioni FdI Lecco).

I lavori saranno presentati da Fabio Mastroberardino, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Lecco e consigliere comunale a Calolziocorte. L'iniziativa di sabato 30 novembre è aperta a tutti.