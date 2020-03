Gattinoni: «La politica non è astenersi, ma andare a fondo delle questioni nei momenti più difficili»

Dopo la comunicazione congiunta dei suoi avversari politici sulla sospensione della campagna elettorale, il candidato sindaco del centrosinistra Mauro Gattinoni ha diffuso un comunicato stampa per chiarire la posizione in merito all'emergenza Covid-19, che pubblichiamo di seguito.

Nella mattinata di ieri, 9 marzo, abbiamo motivato in un video la scelta di come proseguire il nostro impegno a favore dei cittadini lecchesi pur nella criticità del momento. Di fronte a questa situazione straordinaria, con grande rispetto di chi è impegnato in prima linea e di chi è già profondamente toccato per il proprio lavoro, occorre essere attenti, in ascolto, aperti al confronto e fare ciascuno fino in fondo la propria parte.

Ci sono altre tre "R":

Rispetto verso i più deboli

Restare in contatto

Ripartire tutti insieme, quando l'emergenza sarà finita

Esistono modalità nuove per parlare tra di noi, studiare e lavorare: i ragazzi, le famiglie e migliaia di lavoratori le stanno sperimentando, e noi stessi stiamo conducendo in videoconferenza i primi due dei sei tavoli tematici: dopo scuola e montagna, sarà la volta di sport, famiglia, cultura e urbanistica. Il confronto non si ferma, anzi: in questa fase di assenza obbligata dai contatti sociali, il dialogo diventa valore in sé, oltre che motivo di pensiero sulla città di domani.

Il presidente Conte, i responsabili della Protezione Civile e dell'Oms, fino a tutti gli amministratori locali, ci hanno invitato a cambiare i nostri stili di vita: a ciascuno è chiesto un di più di riflessione, creatività e coraggio. Non ultimo un dovere di solidarietà e di reale sostegno anche economico attraverso il fondo a beneficio dell'Asst di Lecco.

Siamo immersi tutti in questa straordinarietà ma non possiamo rinunciare a tenere insieme un tessuto sociale, una comunità. La politica non è astenersi, ma andare a fondo delle questioni soprattutto nei momenti più difficili.