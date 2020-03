Gattinoni Sindaco, il primo tavolo tematico è in videoconferenza

È stato inaugurato come luogo di ascolto e incontro, dedicato a tutta la cittadinanza: "Fattor Comune", la sede della coalizione di centrosinistra a sostegno di Mauro Gattinoni a sindaco di Lecco, in viale Dante 18, ospiterà - come prima iniziativa - i tavoli tematici, momenti aperti ad associazioni, esperti e semplici cittadini, per confrontarsi e condividere le proprie idee riguardo i temi centrali per il presente e il futuro della nostra città. Ma non sarà un appuntamento "tradizionale".

«L'eccezionalità del momento non ci ferma ma ci porta a dover ripensare alla forma di questi appuntamenti di aggregazione e discussione - è il messaggio di Mauro Gattinoni - Per questo, considerate le giuste restrizioni a tutela della salute, il primo tavolo dedicato a "Scuola e università" si terrà venerdì 6 marzo, ore 20.45, in videoconferenza. Il link per connettersi sarà inviato a chi vorrà prendere parte alla serata: per ricevere il link sarà sufficiente inviare una mail all'indirizzo partecipa@gattinonisindaco.it.

I prossimi appuntamenti si terranno nella sede di Fattor Comune, salvo indicazioni di nuove misure precauzionali che rendano necessario utilizzare nuovamente una modalità d'incontro a distanza (Facebook,

Instagram) e sul sito www.gattinonisindaco.it.

Il calendario completo

Scuola e università - venerdì 6 marzo, ore 20.45 (in video-conferenza);

Montagna - lunedì 9 marzo, ore 20.45;

Sport - mercoledì 11 marzo, ore 20.45;

Famiglia e welfare -lunedì 16 marzo, ore 20.45;

Cultura - mercoledì 18 marzo, ore 20.45;

Città, urbanistica e ambiente - lunedì 23 marzo, ore 20.45.

«La sede di Fattor Comune è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, grazie al supporto dei nostri volontari - spiega Gattinoni - L'invito, a tutti i cittadini, è quello di passare nei prossimi giorni per portare idee, contributi e segnalazioni che ci aiuteranno a costruire il nostro programma per la Lecco dei prossimi dieci anni».