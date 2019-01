Forza Italia, i gilet azzurri si fanno sentire: «Sì alla Tav»

«In occasione del 25° anniversario di fondazione di Forza Italia, il movimento azzurro è stato presente con diversi gazebo in tutto il territorio Provinciale per dire No a una legge di bilancio che non guarda all'Italia che produce», dichiara Beppe Mambretti, responsabile organizzativo provinciale di Forza Italia.

«Gli indirizzi di politica economica di questo governo sono dettati dall'ideologia assistenzialista dei grillini: un vero freno al nostro sistema paese» spiega Mambretti.

«Con i gilet azzurri affermiamo, con forza, il nostro sostegno alle grandi opere perché le infrastrutture sono necessarie alla nostra economia a differenza del reddito di cittadinanza una misura creata per ottenere unicamente consenso elettorale» conclude il referente organizzativo provinciale di Forza Italia.

