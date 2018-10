Rimpasto di Giunta, Appello per Lecco: «Grazie agli assessori uscenti. Goretti, scelta giusta»

Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 ottobre il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha firmato il decreto tramite cui ha ratificato il tanto atteso rimpasto della Giunta Comunale. Sono stati nominati assessori Roberto Nigriello, Lorenzo Goretti, Clara Fusi e Alessio Dossi. La delega alle risorse umane viene affidata al Sindaco, che lascia la promozione sportiva al neo nominato assessore Nigriello, al quale viene attribuita anche la partecipazione e la nuova delega ai rapporti coi quartieri. Lorenzo Goretti sostituisce Anna Mazzoleni e alle sue deleghe aggiunge innovazione tecnologica e smart city. Clara Fusi prende il posto di Salvatore Rizzolino e Alessio Dossi sostituisce Ezio Venturini. La delega alla comunicazione passa dal Vicesindaco all’assessore Simona Piazza.

Soddisfazione arriva dalla lista civica: «Il Presidente di Appello per Lecco Rinaldo Zanini e il capogruppo in consiglio comunale Gianluca Corti, unitamente al direttivo dell'associazione ringraziano di cuore gli assessori Salvatore Rizzolino, Anna Mazzoleni e Ezio Venturini per il lavoro e l'impegno svolto in questi anni a favore della città di Lecco. Il sindaco Virginio Brivio ha nominato i nuovi assessori Lorenzo Goretti, Alessio Dossi, Clara Fusi e Roberto Nigriello ai quali auguriamo buon lavoro. In particolare ci sia consentito di salutare l'ingresso in Giunta dell'amico Lorenzo Goretti espressione di un autentico civismo; siamo certi che è la persona giusta e saprà rappresentare al meglio, nel settore più delicato e importante del Comune, gli orientamenti e i bisogni del bilancio che consentiranno di raggiungere i traguardi identificati dalla maggioranza di governo in questa parte finale del mandato, nonché di sviluppare la "vision" e l'operativitá sul versante dell'innovazione informatica».

Il gruppo consiliare rilancia: «L'apporto dell'associazione e dei consiglieri di Appello per Lecco sarà sempre leale e comunque improntato in maniera determinata ad assicurare, nel limite del possibile, la risoluzione dei tanti problemi quotidiani. Ovviamente ringraziamo il Presidente del Consiglio Giorgio Gualzetti, l'assessore Corrado Valsecchi e gli altri membri della Giunta per il grande sforzo operativo prodotto in questi anni e il Sindaco Virginio Brivio per la competenza e la disponibilità che ha dimostrato in tutte le fasi del suo mandato amministrativo».