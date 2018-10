"Grande Lecco", la delega per la creazione nelle mani del Sindaco Brivio

Non solo il rimpasto di Giunta: con il decreto firmato nel pomeriggio di lunedì 8, il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha anche "spostato" e assegnato varie deleghe agli Assessori che compongono la sua squadra a Palazzo Bovara. Con l'atto ufficiale il primo cittadino si è assunto il compito di condurre il "tavolo di confronto area lecchese": in soldoni, sarà Brivio in prima persona a condurre il dicorso relativo alla "Grande Lecco", il progetto di Appello per Lecco e dell'Assessore Corrado Valsecchi per ampliare i confini del capoluogo attraverso la fusione di tredici comuni tra di loro limitrofi.

Brivio è chiamato a imbastire, nel corso del prossimo anno e mezzo, i discorsi che poi potrebbe portare avanti lo stesso Valsecchi: non è un mistero che l'attuale Assessore Opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano, viabilità sia intenzionato a correre per la poltrona da primo cittadino alle elezioni del 2020.