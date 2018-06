«Ho presentato io il progetto "Car sharing" al sindaco di Mandello»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In data 26 giugno vengo informato dalla vostra testata che il "gruppo" 5 stelle di Mandello avrebbe presentato il progetto "Car Sharing" all'amministrazione e sarebbe stato ricevuto dalla stessa. Ebbene preciso che il progetto "Car Sharing" non appartiene a tale "gruppo" ma al sottoscritto che dopo un anno (circa), di test sull'affidabilità del sito/applicazione, analisi dei flussi, studio dell'offerta commerciale proposta, contatti con l'azienda erogante il servizio e con i loro responsabili, ha deciso in totale autonomia di presentarlo all'Amministrazione.

In prima istanza è stata coinvolta l'assessore Silvia Benzoni mediante un breve incontro informale, e tramite la Benzoni sono stati trasmessi i documenti al sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli. Nella mattinata di venerdì 22 giugno ho avuto l'incontro con il sindaco al quale ho illustrato il servizio sottolineando i vantaggi che potrebbero esserci qualora l'amministrazione decidesse di sposare tale servizio.

Durante l'incontro ho trasmesso tutti i contatti commerciali a mia disposizione per poter permettere alla nostra amministrazione uno studio più approfondito dal punto di vista finanziario del progetto in essere. Preciso che l'articolo precedente è carente di fonti intellettuali, dove invece sarebbero previste qualora si disquisisca di un argomento non proprio.

Dichiaro inoltre che l'articolo precedente non è mai stato da me autorizzato e diffido chi l'ha scritto (l'articolo precedente non era firmato), dal non avventurarsi nuovamente in tali acrobazie letterali poiché non è "farina del suo sacco"! Un ringraziamento doveroso va al dottor Dario Cazzaniga per la fattiva collaborazione e naturalmente all'Amministrazione comunale per avermi dato la possibilità di esporlo alla loro attenzione.

Maurizio Scola - Attivista M5S Mandello del Lario