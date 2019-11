Il ministro per gli Affari Europei a Lecco

Il Ministro agli Affari Europei sarà a lecco venerdì 8 novembre per partecipare a un incontro pubblico, aperto in particolare agli esponenti del sistema economico e sociale lecchese.

«Ho appena avuto conferma che Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, ha accettato il mio invito ad essere con noi a Lecco il prossimo venerdì 8 novembre - ha fatto sapere Gian Mario Fragomeli - In un periodo come questo, nel quale le Associazioni di Categoria e quelle Sociali chiedono, in manovra di bilancio, misure di rilancio della politica industriale, è altresì importante rafforzare i canali istituzionali a Bruxelles e promuovere la competitività del sistema economico europeo. Noi lo faremo partendo da un confronto aperto e pragmatico tra il Ministro Amendola e gli esponenti del sistema economico e sociale lecchese».

L’iniziativa avrà luogo, a partire dalle ore 11.00, presso la sede lecchese di Confindustria Lecco - Sondrio, in Via Caprera 4. «Nell'invitarvi quindi a partecipare numerosi, vi chiedo cortesemente di voler confermare preventivamente la vostra presenza registrandovi sulla pagina web dell’iniziativa: www.eventbrite.it/biglietti- incontro-ministro-amendola ».