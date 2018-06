In piazza Vittorio Veneto la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Calolzio

Si terrà all’aperto in piazza Vittorio Veneto la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Calolziocorte. L’appuntamento è per lunedì 25 giugno alle ore 20 nel piazzale del municipio dove i cittadini potranno vedere l’insediamento del sindaco e dei 16 nuovi Consiglieri eletti con il voto di domenica 10 giugno che ha sancito la vittoria di Marco Ghezzi. Undici di loro fanno parte della maggioranza di centrodestra, mentre cinque porteranno avanti il loro mandato dalle file dell’opposizione.

La scelta di organizzare il Consiglio nella piazza del municipio nasce anche con l’intento di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini in questo importante momento istituzionale per la città. Cinque i punti all’ordine del giorno. Innanzitutto l’esame degli eletti alla carica di sindaco e Consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, seguita dalla convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni. Subito dopo il primo cittadino presterà giuramento ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 267 del 2000. Terzo punto all’ordine del giorno le nomine di vicesindaco e assessori. Spazio quindi (quarto punto) alla nomina della Commissione elettorale comunale, per poi chiudere con la scelta del Revisore dei Conti per il triennio che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021.