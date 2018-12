L'ex assessore Venturini: «Lascio la lista Vivere Lecco, non ci sono più i presupposti»

Fuori dalla Giunta di Lecco a seguito del rimpasto deciso poco più di due mesi fa dal sindaco Virginio Brivio, ora l'ex assessore all'Ambiente Ezio Ventruni lascia anche il gruppo "Vivere Lecco". Ad annunciarlo è lo stesso Venturini con una nota diramata poche ore fa agli organi di stampa locali.

«Ho deciso di lasciare Vivere Lecco, una lista civica costruita dal nulla col sostegno dei cittadini sostenitori dell'ambiente e degli animali, una lista in cui ho militato e in cui ho vissuto alcuni dei momenti più importanti e forse più belli della mia vita politica - scrive Ezio Venturini - Una decisione difficile da prendere, ma a malincuore e non senza patemi esco da Vivere Lecco perché a mio avviso non esistono più i presupposti in cui io ho creduto e per cui mi sono battuto. Pur guardando con piacere, con rispetto e soddisfazione al passato, credo e penso che la mia esperienza in Vivere Lecco finisca qui. Auguro al consigliere Dario Spreafico una proficua continuazione e futuro di Vivere Lecco».