Elezioni, "Lecco Merita di più" continua l'avvicinamento: nuova tappa in via Roma

Dopo i gazebo nei quartieri e nell’area della “Piccola” sabato, in via Roma, è stato realizzato dagli attivisti di “Lecco merita di Più” un ulteriore momento di confronto con la cittadinanza in vista delle prossime elezioni amministrative per il capoluogo.

«Da mesi siamo tra i lecchesi per raccogliere le idee per la città del domani, l’interlocuzione con i cittadini sta alla base di qualunque azione politica che si vuole sviluppare per dare benefici alla collettività; in questi momenti di ascolto abbiamo imparato molto e di questo siamo molto grati ai tanti interlocutori incontrati», dichiarano i componenti del gruppo civico.

«Lo sviluppo dell’area della Piccola e il progetto “Lecco merita più verde e meno inquinamento” sono stati accolti positivamente da molti; il lancio di queste iniziative ha fatto si che durante il gazebo odierno, molto lecchesi si siano avvicinati per suggerire ulteriori azioni migliorative per la nostra città», spiegano gli aderenti a Lecco Merita di più.

«La nostra lista inoltre, in queste settimane ha elaborato una prima bozza di programma che consegnerà al candidato Sindaco della coalizione di centrodestra: una sintesi delle tante azioni che la prossima amministrazione comunale dovrà fare e che abbiamo raccolto dalla numerose sollecitazioni raccolte in occasione dei precedenti gazebo, oltre che dalla casella di posta elettronica leccomeritadipiu@gmail.com», continuano i componenti del gruppo di centrodestra.

«La campagna elettorale ufficiale si avvicina: saremo forza propulsiva ed aggregante, nel campo del centrodestra, dei tanti cittadini che ritengono che Lecco merita di più e che non si riconoscono nelle candidature finora emerse, frutto della continuità con l’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Brivio», concludono gli esponenti di Lecco Merita di più.

Gallery