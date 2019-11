Nasce il coordinamento provinciale di Italia Viva Lecco

Anche a Lecco è nato un coordinamento provinciale di "Italia Viva", il nuovo soggetto politico fondato da Matteo Renzi. In attesa di definire l’esatta organizzazione territoriale che sarà indicata in ambito nazionale, è diventato operativo il coordinamento territoriale che raggruppa tutti i comitati attivi e ha lo scopo di raccordare l’attività di sostenitori e simpatizzanti.

«A poco più di un mese dalla Leopolda 10 che ha sancito la nascita di Italia Viva, in provincia di Lecco sono diventati attivi otto comitati che raggruppano circa una cinquantina di persone» - fanno sapere i militanti lecchesi. Si tratta di: Comunicare! (Brivio), Società aperta Calolziocorte, Europa Merate, Colico Viva, Italia Viva Lecco, Destinazione Domani - Lecco Viva, Lecco per l’ambiente, Il futuro è adesso Lecco (Missaglia).

Il Coordinamento provinciale è costituito da Salvatore Aloisio, Raffaele Grega, Marta Morea, Marco Panzeri, Luigina Perozzi, Roberta Rivellini, Giacomo Ventrice, Giacomo Vitali e Giulia Vitali. Marco Panzeri è stato indicato quale portavoce del Coordinamento. «Stiamo lavorando per ampliare il consenso in tutto il territorio - aggiungo i portavoce lecchesi di Italia Viva - e saremmo lieti se altri cittadini ed amministratori locali volessero unirsi a noi per partecipare a questo percorso. Insieme possiamo fare molto per la nostra provincia».