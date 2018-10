Lecco, il Sindaco Brivio firma il decreto per il rimpasto della Giunta. I nominati

Con il decreto sindacale sottoscritto nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 ottobre, il Sindaco ha definito la nuova Giunta comunale, della quale darà comunicazione al Consiglio comunale in occasione della prossima seduta.

Nominati assessori Roberto Nigriello, Lorenzo Goretti, Clara Fusi e Alessio Dossi. La delega alle risorse umane viene affidata al Sindaco, che lascia la promozione sportiva al neo nominato assessore Nigriello, al quale viene attribuita anche la partecipazione e la nuova delega ai rapporti coi quartieri. Lorenzo Goretti sostituisce Anna Mazzoleni e alle sue deleghe aggiunge innovazione tecnologica e smart city. Clara Fusi prende il posto di Salvatore Rizzolino e Alessio Dossi sostituisce Ezio Venturini. La delega alla comunicazione passa dal Vicesindaco all’assessore Simona Piazza.

"Esprimo un ringraziamento sincero agli assessori uscenti, per gli obiettivi raggiunti in maniera diversa sui rispettivi fronti - tiene a sottolineare il Sindaco. Ora servono tuttavia, così come accade nelle fasi finali di tutte le competizioni sportive, nuova forza e nuovo slancio, competenze nuove che provengano anche da ambiti differenti come quello dell'imprenditoria e dell'associazionismo, nonchè risorse interne al Consiglio comunale e una nuova distribuzione delle deleghe che consenta di lavorare in maniera ancor più efficace. Un buon lavoro a tutti i nuovi assessori".

La nuova Giunta Brivio

Virginio Brivio (nato a Lecco il 19/08/1961)

Sindaco



Francesca Bonacina (nata a Lecco il 22/02/1967)

Assessore - Vice Sindaco

Deleghe: Politiche per lo sviluppo economico e turismo - Polizia locale e Protezione civile - Pari opportunità



Gaia Bolognini (nato a Lecco, 26/02/1979)

Assessore Urbanistica - Edilizia privata - Demanio - Suap

Roberto Nigriello (nato a Lecco, 8/11/1991)

Assessore Promozione sportiva - Partecipazione e rapporto con i quartieri

Riccardo Mariani (Seregno, 17/12/1965)

Assessore Politiche sociali - Casa e lavoro



Lorenzo Goretti (Lecco, 3/05/1952)

Assessore Bilancio - Ricerca fondi e sviluppo partenariato pubblico e privato - Servizi istituzionali e generali - Innovazione tecnologica e smart city



Simona Piazza (Lecco, 29/05/1978)

Assessore Promozione della cultura e delle politiche giovanili - Comunicazione



Clara Fusi (Lecco, 17/09/1969)

Assessore Istruzione - Formazione, Università e ricerca

Corrado Valsecchi (Oggiono, 23/12/1958)

Assessore Opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano, viabilità



Alessio Dossi (nato a Lecco, 29/08/1987)

Assessore Ambiente e trasporti