Regionali 2018, Arrigoni (Lega Nord): "Contento per la candidatura di Antonella Faggi"

"In questi giorni alle tante manifestazioni di stima e richieste di informazioni sulla mia candidatura, ho avuto modo di rispondere che, come sempre, sono a completa disposizione della Lega e del nostro territorio. Non posso quindi che essere contento che la candidatura del Centrodestra al collegio uninominale di Lecco-Merate per il Senato sia stata assegnata alla Lega e in questo caso a Antonella Faggi. Per quanto mi riguarda ringrazio Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per avermi scelto per una posizione di assoluto rilievo nel collegio plurinominale Varese-Como-Lecco-Sondrio per il Senato", dice il senatore Paolo Arrigoni.

"È l’occasione per continuare a confrontarmi con i cittadini che già 5 anni fa mi hanno dato fiducia e per affrontare le problematiche del nostro territorio: dalla riqualificazione della Lecco-Bergamo alla rigorosa gestione dell’immigrazione, dal sostegno alle attività economiche alla tutela dei posti di lavoro, dalla messa in sicurezza del territorio alla tutela dell’ambiente e della salute, fino ai doverosi investimenti infrastrutturali; temi che non ho mai mancato di sollevare in Senato all’opposizione e che, con il sostegno degli elettori, ci proponiamo di risolvere con la Lega al Governo".

"Sono convinto che con Antonella Faggi, Roberto Ferrari, candidato al collegio proporzionale Sondrio-Lecco-Merate-Cantù per la Camera, e Paolo Centemero, candidato al collegio proporzionale di Bergamo sempre per la Camera, rappresenteremo un “poker d’assi” leghista per il Centrodestra che porterà a grandi risultati e che potrà offrire un sicuro punto di riferimento per gli amministratori del lecchese. In queste cinque settimane che ci separano dal 4 marzo ci servirà l’aiuto e il sostegno di tutti per portare Matteo Salvini alla guida del nostro Paese, finalmente il primo Premier della Lega!".