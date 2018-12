Bettega (Lega): «Brivio, altro che 2018 migliore anno: inadempienze, ritardi e giustificazioni»

Non si sono fatte attendere le reazioni dell'opposizione all'affermazione del sindaco di Lecco Viginio Brivio il quale, l'altro giorno in occasione del brindisi natalizio con la stampa, ha affermato che il 2018 «è senza dubbio il mio anno migliore da amministratore».

Cinzia Bettega, capogruppo Lega Nord in Consiglio comunale, commenta l'uscita del primo cittadino in un comunicato, chiedendosi quanti lecchesi sottoscriverebbero l'affermazione di Brivio, da lei definita "a dir poco audace e inutilmente rosea".

«Neppure il clima natalizio può giustificare un ottimismo "a domicilio" dimenticando il lungo rosario di inadempienze, ritardi e giustificazioni spesso risibili - scive Bettega - Né si può dire "chi si accontenta gode" perché non servono i sondaggi per dire che questa Amministrazione ha spesso toccato il fondo. Basti pensare alla fuga dei dirigenti (su tutte la farsa del comandante dei vigili), il nulla realizzato sul fronte del turismo che sembra di esser tornati all'anno zero».

Il capogruppo del Carroccio punta l'attenzione sulle opere pubbliche. «E ancora il Teatro della Società chiuso, di sale cinematografiche neppure l'ombra. E il decoro della città ? E il lungolago che costringe i lecchesi a invidiare la piccola Malgrate ? E le scuole cha hanno trasformato il provvisorio in permanente? Che dire di Villa Ponchielli , con il progetto di riqualificazione arenato e per restare nell'ambito delle piccole cose della politica dei parcheggi sempre più cari?»

«Certo se ci si vanta del Broletto nord inaugurato almeno con un anno di ritardo e dello stesso Bione, sul quale la giunta rischiò di naufragare nel dicembre 2016 - continua Cinzia Bettega - allora si possono trasformare i miraggi in oasi e vivere di fantasia. Dati alla mano la maggioranza brindi pure per il "fantastico 2018" che poi il 6 gennaio il carbone a Brivio e soci non glielo leva nessuno».