Verso le Amministrative: Matteo Salvini a Lecco il 27 febbraio

Matteo Salvini fa tappa a Lecco. Il leader della Lega sarà nel capoluogo il prossimo 27 febbraio 2020 nell'ambito del suo "Giro d'Italia", come definito sul manifesto pubblicizzato dalla stessa Lega e apparso anche sulla pagina Facebook della Segreteria provinciale di Lecco.

Un'apparizione sicura ma ancora in attesa di ulteriori dettagli organizzativi, a partire dal luogo e dall'orario. La stessa segreteria lecchese del Carroccio si è premurata di sottolineare che nei prossimi giorni verranno resi noti tutti i particolari di una visita sicuramente molto attesa.

Quel che appare scontato è che, per il 27 febbraio, la coalizione di centrodestra dovrà avere sciolto le riserve sul proprio candidato sindaco alle Amministrative 2020 (la cui data non è ancora stabilita), essendo la visita di Salvini improntata a supportare il candidato che dovrà opporsi a Mauro Gattinoni (Pd) e Corrado Valsecchi (Appello per Lecco). Oppure, come ventilato da qualcuno, sarà proprio lo stesso Salvini ad annunciarlo dal palco?

Il comizio dell'ex ministro dell'Interno, fanno sapere fonti interne alla Lega, dovrebbe svolgersi in centro città, ma anche su questo manca ancora l'ufficialità.