Lierna: il sindaco Stefanoni giura in Consiglio. Presentata la sua giunta

Ha giurato martedì sera, nel primo Consiglio comunale post-elezioni. Silano Stefanoni ha indossato la sua prima fascia tricolore da sindaco di Lierna.

«Ringrazio per questo onore - ha spiegato Stefanoni nel video prodotto da LA Movie Italia - la disabilità visiva non è limitativa su nulla, non sono il primo sindaco italiano non vedente, c'era già il primo cittadino di Cuneo Federico Borgna. Questo dimostra che i cittadini, i liernesi e gli italiani stanno maturando, si stanno evolvendo in una sensibilità che va oltre le barriere mentali. Il mio motto è sempre stato "meglio un cieco visivo che un cieco mentale". Lierna questa volta è andata oltre. Oggi abbiamo scritto la prima pagina di un libro bianco che tutti insieme andremo a scrivere nei prossimi cinque anni. Sicuramente faremo grandi cose. Sarò il sindaco di tutti, non ci nasconderemo a palazzo, la nostra sarà un'Amministrazione trasparente, attiveremo le consulte così che i cittadini possano essere partecipi di questa Amministrazione».

Presentata ufficialmente la sua giunta: Simonetta Costantini vicesindaco con deleghe a Istruzione, Cultura e Pari opportunità.

Assessore Jacopo Gentilini, Bilancio, tributi, sistema informatico e comunicazione.