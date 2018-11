Mandello, svincolo di Maggiana: «"No" per dieci motivi» elencati dai Cinque Stelle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il meetup di Mandello del Lario dopo un'attenta analisi dei costi e dei benefici riguardante l'opera Svincolo in fraz. Maggiana si espone dandone parere negativo. Noi auspichiamo infatti a opere significative che soddisfino le aspetttive dei mandellesi. Pertanto siamo contrari a viuzze e stradine che deturpano l'ambiente, utili solo a scopi elettorali, senza che diano alcun beneficio alla cittadinanza.

Svincolo di Maggiana: i dieci "no" dei Cinque Stelle

1. Secondo indagine del traffico realizzata, l'opera verrà utilizzata solo per il 2% del traffico che oggi è presente in paese e sulla sp72. La stessa indagine del traffico in conclusione invita allo sviluppo di metodologie alternative di mobilità sostenibile come car sharing e l'incentivo all'uso dei mezzi di trasporto pubblico.

2. L'opera prevede l'utilizzo di 300-400 macchine in 10 ore, secondo le indagini svoltasi nel mese di febbraio. Nei giorni festivi di alta stagione estiva si verrà a creare un aumento del traffico, insostenibile in via per Maggiana, sia verso Mandello che verso Abbadia Lariana.

3. La validità delle indagini svolte non le riteniamo sufficenti inquanto nella stessa documentazione viene dichiarato che: “Probabile dedurre, anche con scarso grado di affidabilità, che una quota degli utenti rilevati dall'indagine possa essere interessata all'utilizzo del nuovo svincolo.

4. L'area interessata, di via per Maggiana, è già sottoposta a un forte stress di odori e inquinamento. Un aumento del traffico peggiorerebbe solo la situazione.

5. Con la realizzazione dell'opera di viene a devastare una delle zone ancora intatte di Mandello. La bratella di 170 metri e larga 7, con una pendenza media del 13%, con pannelli fonoassorbenti alti, lungo il tracciato, sicuramente non aiuteranno l'impatto sostenibile con il resto dell'ambiente circostante.

6. L'analisi degli impatti acustici ha gia registrato che nell'area interessata vengono superati i limiti acustici derivanti dalla SS36. Dunque mettiano ulteriore rumore in un'area già interessata da inquinamento acustico?

7. L'opera, come previsto dalla Provincia di Lecco, nello studio di fattibilità sarà a carico dell'intera cittadinanza per un costo dai 400.00 ai 600.000 euro, (500,000 euro nel documento dello studio di fattibilità interamente a carico dei cittadini mandellesi ) solo per l'opera svincolo. Se vengono in seguito conteggiate tutte le opeere accessorie necessarie che si devono realizzare, il costo di tale opera supera il milione di euro. Un Milione di euro per un impatto del traffico del 2% e solo per un interesse strettamente elettorale?

8. L'opera non serve per il tessuto economico-industriale mandellese, in quanto è solo per mezzi inferiori a 35 quintali

9. A livello turistico l'impatto risulterebbe minimo. Come registrato dai vari organi preposti, i flussi turistici sono già in aumento in questi anni sul nostro territorio.

10. La direzione verso Sondrio e da Sondrio non risulta nessuna utilità pubblica per il paese.

Meetup Mandello del Lario