Malgrate, le minoranze: «Solidarietà ai gestori del lungolago, attivi per non compromettere il "ponte"»

I gruppi consiliari Malgrate Più ed Obiettivo Persona, facendo seguito al comunicato degli scorsi giorni sulla questione lungolago di Malgrate, esprimono la propria solidarietà ai gestori che si trovano con le terrazze a lago chiuse e senza, purtroppo, indicazioni dall'Amministrazione. Gli stessi comunicano che sin dalla giornata di giovedì si attiveranno per una pronta riapertura al fine di non compromettere per gli esercenti il "ponte" del 2 giugno. Anche questa volta si poteva fare di più, mettendoci la faccia e dando delle indicazioni precise sulle tempistiche.

Il precedente comunicato

I gruppi consiliari Malgrate Più ed Obiettivo Persona si dissociano fermamente dalle parole del Sindaco Polano con riferimento all''inqualificabile episodio relativo alla rissa che si é verificata negli scorsi giorni sul Lungolago di Malgrate. Stigmatizziamo fermamente anche il riferimento agli esercizi del lungolago che non hanno nulla a che fare con quanto accaduto. Sottolineiamo, inoltre, che il Sindaco dovrebbe essere più presente sulle strade di Malgrate ed ascoltare maggiormente le necessità dei cittadini che purtroppo parlano invano. Ci sembra, inoltre, fallimentare il tanto decantato, anche sulla stampa, controllo di vicinato (protocollo sottoscritto in Prefettura), dal momento che per le strade continuano a latitare | controlli lasciando i cittadini a se stessi. Il Sindaco dovrebbe certamente essere, a nostro modo di vedere, più presente in Paese e occuparsi di far girare di più la Polizia Locale, dal momento che, nonostante le richieste sempre più numerose dei Malgratesi, i controlli latitano.