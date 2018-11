Maltempo, mozione urgente in Consiglio regionale: «Misure a favore delle imprese»

«La prevenzione dal rischio idrogeologico è una priorità dell’agenda di governo di Regione Lombardia». Con queste parole il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Piazza, ha commentato l'approvazione unanime della mozione a favore dei territori lombardi colpiti dall'emergenza maltempo.

«Insieme ad altri consiglieri regionali del mio gruppo abbiamo presentato un provvedimento che velocizzi gli interventi di messa in sicurezza dei danni causati dal maltempo - prosegue Piazza - Con questo provvedimento c’è l'impegno di Regione Lombardia per prevedere misure a favore delle imprese che si trovano ad affrontare spese aggiuntive, per sostenere gli interventi urgenti con un impegno economico in parte già stanziato nella Giunta di lunedì».

«Regione inoltre con questo atto chiede al Governo centrale ulteriori risorse aggiuntive per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Seguiremo gli sviluppi, per far sì che si possano concretizzare quanto prima le azioni a sostegno del nostro territorio e dei cittadini» conclude Piazza.