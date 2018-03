Mandello, Fratelli d'Italia si schiera con Fasoli: «Programma condiviso»

La sezione “Mandello del Lario” di Fratelli d’Italia ha ufficializzato l’appoggio esterno all’Amministrazione Comunale del sindaco Riccardo Fasoli e la collaborazione civica con il gruppo “Il Paese di tutti”.

«Viene presa questa decisione dopo molti incontri con l’attuale gruppo di maggioranza dove abbiamo condiviso progetti ed idee per il futuro, sempre nell’interesse dei mandellesi - si legge in una nota -. Nell’ottica di crescita di Mandello vogliamo quindi essere propositivi, ed assieme ad altri amici ed esponenti della lista “Mandello al centro”, vogliamo collaborare fattivamente a questo laboratorio. Inoltre, tramite i nostri rappresentati politici in Regione e in Parlamento, ove necessario, sosterremo con forza opere importanti per lo sviluppo di Mandello, come ad esempio lo Svincolo di Maggiana.»

Com'è noto, le prossime elezioni comunali per quanto riguarda il comune di Mandello del Lario si terranno nell'estate del 2020.