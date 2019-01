Manovra ed elezioni: la Lega lancia il guanto di sfida anche a Valmadrera

Nel fine settimana la Lega di Matteo Salvini e la sua sezione lecchese hanno lanciato la propria sfida a Valmadrera, città storicamente di “stampo PD”.

L’auditorium Fatebenefratelli ha fatto registrare il tutto esaurito, un buon punto di partenza per la campagna elettorale che sta per entrare nel vivo sia per le Europee, ma a Valmadrera, e in molti altri comuni lecchesi, soprattutto per le amministrative di maggio.

«Sembra proprio che i valmadreresi abbiano deciso di uscire allo scoperto per trasmettere alla Lega un messaggio forte e chiaro: anche qui c’è voglia di cambiamento e c’è voglia di ritornare ad essere coinvolti nelle scelte importanti per il paese. Era comunque una serata incentrata in particolar modo sulla politica nazionale per affrontare tutti i temi caldi del momento, dalla “quota cento”, al “reddito di cittadinanza”, al “decreto sicurezza”, e così via», fanno sapere da ambienti leghisti.

Gli onorevoli al tavolo leghista

Al centro del tavolo, moderato dal giornalista Lorenzo Bonini, il protagonista On. Massimo Garavaglia, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Difficile credere dai dati che ha snocciolato, che la manovra finanziaria non l’abbia scritta proprio lui, «e chi meglio di lui quindi poteva spiegarne i principi e le motivazioni che hanno generato i singoli provvedimenti?».

Al suo fianco i due parlamentari locali: il Sen Paolo Arrigoni, Questore del Senato della Repubblica, e l’on. Roberto Paolo Ferrari, Membro della Commissione Finanze alla Camera dei deputati. Assente, intrattenuta per lavori parlamentari in quel di Roma, la senatrice Antonella Faggi, Vicepresidente del gruppo Lega-Salvini al Senato, che non ha mancato di inviare i propri saluti e il dispiacere per non aver potuto partecipare.

A caldo i commenti entusiasti sui socialnetwork del senatore Arrigoni:

«A #Valmadrera con Massimo #Garavaglia e Roberto #Ferrari per parlare di quota cento, del reddito di cittadinanza e delle tante misure per i comuni e i cittadini contenuti nella Legge di Bilancio, a cominciare dai 100.000 euro che il Comune di Valmadrera potrà spendere per le opere pubbliche! Da qui, con questa sala gremita, comincia la campagna elettorale per le comunali di maggio e per dare finalmente a questa città un'amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini».

Soddisfazione e lancio della sfida da parte dell’ex segretario provinciale Flavio Nogara, che con il commissario Stefano Parolari e il segretario di circoscrizione Silvano Stefanoni ha voluto e organizzato questo primo incontro a Valmadrera:

«Bellissima e partecipatissima serata a VALMADRERA...ottima spiegazione della manovra di bilancio e le verità dimostrano enormi benefici in arrivo...e non solo per la QUOTA 100...qualcuno resterà meravigliato per il grande successo di questa serata...ma è solo l’inizio...al momento LEGA PD 1-0...VALMADRERESI la LEGA contribuirà al vero cambiamento della CITTÀ...se voi ci siete noi ci siamo!!! VALMADRERA HA DIMOSTRATO DI VOLER CAMBIARE...LA LEGA È A DISPOSIZIONE...e a decidere finalmente saranno i VALMADRERESI»

Gallery